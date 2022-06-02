تونس 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022م واسالتقى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الذي يزور اليابان، اليوم، بوفد يضم كبار قادة اتحاد رجال الأعمال اليابانيين والرابطة اليابانية لرؤساء المؤسسات والجمعية اليابانية الأفريقية لتطوير البنية التحتية إضافة إلى رؤساء ومسؤولي عدد من الشركات اليابانية المستثمرة في تونس.وتناول اللقاء وفق وكالة الأنباء التونسية سبل تطوير الاستثمارات بين تونس واليابان، لا سيما في أفق احتضان تونس لقمة "التيكاد 8" خلال شهر أغسطس القادم.وأكد الوزير الجرندي، خلال اللقاء، على الدور المهم الموكول للقطاع الخاص لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، داعياً إلى مزيد تنويع مجالات الشراكة بين تونس واليابان ودفع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة على غرار الطاقات المتجددة والبنية التحتية والصحة والمؤسسات الناشئة.// انتهى //17:56ت م0152