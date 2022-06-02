تونس 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022م واسأحبطت وحدات من حرس الحدود البحري بالوسط والشمال والساحل في تونس عشر عمليات اجتياز للحدود البحرية خِلسة، وأنقذت 146 مهاجراً غير شرعي من الغرق، بينهم 99 من جنسيات أفريقية مختلفة.وأضاف الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي في بيان اليوم أن وحدات أخرى من الأمن بمدينة طبرقة في محافظة جندوبة بشمال غرب تونس أوقفت مهاجرَين اثنين بعد أن تعمدا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خِلسة.// انتهى //18:02ت م0154