سياسي / سمو وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة الخارجية الفرنسية
الخميس 1443/11/3 هـ الموافق 2022/06/02 م واس
الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واس
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا كاترين كولونا.
وهنأ سموه، نظيرته الفرنسية بمناسبة توليها المنصب الجديد، معبراً عن تطلع المملكة للعمل مع فرنسا لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.
عقب ذلك، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
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