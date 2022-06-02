الرباط 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات بالمملكة المغربية يونس السكوري في الرباط اليوم بالمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات بناء قدرات وتدريب وتأهيل الشباب، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.وناقش الجانبان مقترحات تنفيذ برامج مشتركة لدعم الشركات الصغرى، وتدريب وتكوين عدد من الشباب في إطار برنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب على القيادة من أجل السلام والأمن، وبناء شراكات مع بعض المؤسسات التي تهتم بهذه الجوانب، والتعاون في تنظيم مؤتمرات وأنشطة مشتركة في هذه المجالات.كما اتفق الطرفان على عقد لقاءات أخرى واجتماعات على مستوى الخبراء، للتحضير لعدد من البرامج العملية في هذا الصدد، وصياغتها باتفاقية للتعاون المشترك في تنفيذها.// انتهى //19:04ت م0158