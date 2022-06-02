القاهرة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسدان البرلمان العربي استمرار التصعيد في جرائم الإعدامات الميدانية بحق الشعب الفلسطيني التي يقوم بها جيش الاحتلال، وأسفرت عن عدد من الشهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهم الصحفية غفران وراسنة، وبلال كبها، وأيمن محيسن.وأكد بيان البرلمان العربي الصادر اليوم أن هذا التصعيد من شأنه جر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف، وهو ما يعدّ انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، محمّلاً حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته، ومشددًا على أن الصمت الدولي على انتهاكاته وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة يشجع على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني.ودعا البرلمان العربي الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في دول العالم إلى التحرك من أجل اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الانتهاكات، وفق القوانين والاتفاقات الدولية وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.// انتهى //19:06ت م0159