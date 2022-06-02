إسلام آباد 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 120 كيلومتراً في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.وشعر بالزلزال سكان الشطر الشمالي من باكستان بما في ذلك مناطق بيشاور ووادي سوات ومالاكند وشيترال وجيلجت بلتستان.// انتهى //19:21ت م0160