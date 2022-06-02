لندن 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسأعربت الحكومة البريطانية عن ترحيبها بإعلان المبعوث الأممي لليمن تمديد فترة الهدنة إلى شهرين.وقالت وزيرة شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية أماندا ميلينغ في بيان لها اليوم: "ترحب المملكة المتحدة بتمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، ونحن ممتنون لجميع الأطراف لمرونتهم المستمرة".وفي ذات السياق جددت المسوؤلة البريطانية التأكيد على أن الحوار هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن قائلة: "التسوية التفاوضية هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يخفف من معاناة الشعب اليمني".ويأتي هذا بعد إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إتفاق الحكومة اليمنية والميليشيا الحوثية اليوم على تمديد الهدنة في اليمن مدة شهرين إضافيين قبل ساعات من انقضائها.// انتهى //19:23ت م0161