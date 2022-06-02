الجزائر 03 ذو القعدة 1443 هـ الموفق 02 يونيو 2022م واسالتقى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، اليوم بالعاصمة ستوكهولم، بنظيرته السويدية ماغدالينا أندرسون، على هامش أعمال الاجتماع الدولي رفيع المستوى حول البيئة.وبُحِثت خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الجزائرية علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:35ت م0165