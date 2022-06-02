إسلام آباد 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، اليوم، في مكتبه، معالي وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان الباكستاني المفتي عبد الشكور سردار خان، الذي زار سفارة المملكة العربية السعودية بإسلام آباد.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.// انتهى //19:39ت م0166