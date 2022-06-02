المدينة المنورة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبوالخير إسماعيل، بمناسبة تعيينه رئيساً تنفيذياً للبرنامج الذي يُعنى بإثراء وتعميق تجربة ضيوف الرحمن خلال زيارتهم للمملكة العربية السعودية حاضنة الحرمين الشريفين.وهنأ سموه المهندس إسماعيل بهذه المناسبة، متمنياً له ولفريق العمل التوفيق والسداد في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة، منوهاً سموه بمنظومة العمل التشاركي الذي ينفذه البرنامج بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في المدينة المنورة لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف بما يضمن تسهيل تجربة ضيوف الرحمن خلال زيارتهم الأراضي المقدسة وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية من خلال زيارة مواقع التاريخ الإسلامي.وخلال اللقاء، استعرض المهندس إسماعيل ملامح خطة البرنامج في تطوير الخطط التشغيلية للبرنامج الذي يحظى بدعم القيادة الرشيدة –حفظهم اللَيْ- لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضتي الحج والعمرة على أكمل وجه.// انتهى //19:44ت م0168