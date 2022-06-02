وارسو 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واساستقبل معالي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي هنريك كووالتشيكK بمكتبه في الوزارة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح.وقد جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين المملكة وجمهورية بولندا وتعزيز التبادل التجاري بينهما في مجال المنتجات الزراعية والغذائية والاستفادة من خبرات البلدين في هذا المجال لتطوير القطاع الزراعي والغذائي، إضافة إلى إمكانية تنظيم المعارض والفعاليات التي تسهم في اكتشاف الفرص المتاحة وتنمية الصادرات لأسواق البلدين.// انتهى //19:44ت م0169