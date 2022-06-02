الرباط 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.15 %، مسجلا 12.534,97 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 1.22 % ليستقر عند 1.012,56 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.27 % مسجلا 939,18 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 126,76 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 655,18 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:50ت م0173