الخرطوم 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق بمكتبه اليوم بالخبير المعين لحالة حقوق الإنسان في السودان أداما دينق الذي يزور السودان حالياً.وأعرب وزير الخارجية السوداني خلال اللقاء عن ترحيب بلاده بالزيارة، مؤكداً الإرادة السياسية للدولة في التعاون مع جميع الآليات الدولية، خاصة آليات حقوق الإنسان.كما استعرض جهود الحكومة في تعزيز حالة حقوق الإنسان في السودان، مشيراً إلى رفع حالة الطوارئ التي فُرِضت بعد 25 أكتوبر، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقليين كافة.كما التقى وزير العدل رئيس الآلية الوطنية للحقوق بالسودان محمد سعيد الحلو، بمكتبه اليوم، بالخبير المعين لحالة حقوق الإنسان في السودان أداما دينق.وأشاد الخبير بالإجراءات التي تمت مؤخراً برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، مضيفاً بأن ذلك يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لترقية وتعزيز حقوق الإنسان.وأبدى استعداده لتقديم الدعم اللازم لترقية حقوق الإنسان، مؤكداً اهتمامه بموضوع العدالة الانتقالية.// انتهى //19:53ت م0175