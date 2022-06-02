المدينة المنورة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واساختتمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم فعاليات مهرجان الشعوب، الذي تنظم الجامعة تحت شعار " العالم تحت سقف واحد".وكرم المشرف العام على وكالة الجامعة الدكتور أحمد الرفاعي، خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، الجهات المشاركة والفائزين بالمهرجان، والذين اختيارتهم لجنة التحكيم في لجان متخصصة، حيث كانت المسابقات المصاحبة تشمل مسابقات الأيام العالمية (يوم الأزياء الشعبية، ويوم القهوة العالمي، ويوم الشاي العالمي، ويوم المائدة العالمية)، ومسابقة هذه بلادي وهي مسابقة للتعريف بالبلد بطريقة مبتكرة، مسابقة الشعر العالمي، وهي مسابقة شعرية بلغات ولهجات الدول المختلفة، ومسابقة أمثال وحكم عالمية في مختلف البلدان، ومسابقة الألعاب الشعبية، ومسابقة أفضل جناح في الناحية الشكلية والمعروضات، والعديد من المسابقات والجوائز الكبرى، حيث فاز جناح اليمن بالجائزة الكبرى وفاز جناح الهند بالمركز الثاني .يذكر أن أيام المهرجان شهدت الكثير من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، ولاقت الفعاليات والأنشطة استحسان زوار المعرض من جميع شرائح المجتمع، ولم يغفل المهرجان أهمية الطفل فخصص له جناحًا خاصًا يعنى بالطفل وتعليمه وتسليته بالألعاب الحديثة والمفيدة.// انتهى //19:53ت م0177