الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسأصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 18.64.اليورو 0.93.الجنيه الإسترليني 0.79.اليوان الصيني 6.66.وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة، وبلغ سعر كل من:الذهب 1873 دولارًا أمريكيًا للأوقية.الفضة 22.33 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 1028.1 دولار للأوقية.البلاديوم 2041.15 دولارًا للأوقية.وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكل من:برنت 117.7 دولارًا أمريكيًا.نايمكس خفيف 116.83 دولارًا.نفط الغاز 1227 دولاراً.الغاز الطبيعي 8.64 دولارات.غاز البروبان 6090 دولارات.// انتهى //20:23ت م0181