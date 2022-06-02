رام الله 3 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 2 يونيو 2022 م واساستشهد مساء اليوم طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الغاشم من قرية المدية غرب رام الله.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله، بأن جيش الاحتلال الغاشم أطلق الرصاص الحي صوب مجموعة من الأطفال كانوا في منطقة قريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي القرية، مما أدى إلى إصابة الطفل عودة محمد عودة صدقة، ونقله إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله في حالة حرجة جداً، جراء إصابته بالرصاص الحي في صدره، وقد حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى شهيدا متأثراً بإصابته.//انتهى//20:29ت م0183