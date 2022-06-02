الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسدشن معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر في قاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس بالجامعة اليوم، بوابة خريجي الجامعة .وأكد الدكتور العمر أنَّ انطلاقَ الفكرِ والإبداعِ نحوَ التطوُرِ يكونُ من بوابةِ التخرجِ الرئيسةِ، ولذلك سعت الجامعة إلى توثيقِ علاقتِها بأبنائِها الطلابِ والطالباتِ سواءً في ميدانِ الدراسةِ والتعليمِ أو من خلالِ انطلاقِهم كخريجين، عبرَ "بوابةِ الخريجين"، لتكون همزةَ الوصلِ بينَ الخريج والمجتمعِ، ومركزَ التجمعِ الذي يجمعُ الطالبَ والخرِّيجَ والشركةَ والمؤسسةَ.من جانبه بين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي أن البوابة تسهم في تزويد المجتمع وسوق العمل بما يلبي احتياجاته من الكوادر البشرية ، ولما لذلك من أهمية تم إنشاء مركز الخريجين وإطلاق "بوابة الخريجين التقنية" بالجامعة.بدوره أشار مدير مركز الخريجين الدكتور أنس الشعلان إلى أن البوابة تهدف لبناء علاقة ارتباطية تفاعلية بين الجامعة وخريجيها لتمكنهم من الاطلاع على جميع الأخبار والفعاليات والمناسبات التي تقوم بها الجامعة، كما تهدف إلى تنمية معارف الطلبة والخريجين وتعزيز مهاراتهم المهنية من خلال عقد لقاءات استشارية إلكترونية مع أكثر المستشارين خبرة في سوق العمل، كما تمكن البوابة خريجي الجامعة من البحث عن الفرص التدريبية والوظيفية المقدمة من قبل أفضل الشركات والقطاعات والهيئات بشكل إلكتروني.وقد قام المركز في شهر يناير من هذا العام بالإطلاق التجريبي للبوابة، حيث بلغ عدد المسجلين فيها حتى اليوم 12000 طالب وخريج جميعهم تم التحقق من بياناتهم عن طريق النفاذ الموحد، كما بلغ عدد الخريجين الدوليين المسجلين في البوابة 233 خريجًا من 56 دولة حول العالم، كما شارك القطاع الخاص والعام في هذا الإطلاق التجريبي، حيث بلغ عدد الشركات والهيئات والوزارات المسجلة في البوابة 172 قطاعًا قدموا 1109 فرص تدريبيه ووظيفية، وبلغ عدد من استفادوا من هذي الفرص 595 طالبا وخريجا، كما أطلقت البوابة مشروعا الإرشاد المهني، وبلغت الخدمات المقدمة في هذا المشروع ثلاث خدمات استفاد منها 5647 طالبا وخريجا.// انتهى //20:36ت م0184