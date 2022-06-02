الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسوقّعت شركة وافي للطاقة مع شركة (شل) العالمية اتفاقية تمنحها حق الامتياز الحصري بالسعودية؛ لإنشاء وتشغيل محطات الوقود وخدمات السيارات لشركة (شل) العالمية في مختلف مدن المملكة، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل .كما وقعت شركة وافي للطاقة مذكرة تفاهم أخرى مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها بوابة (فرص) التي أنشأتها وتديرها الوزارة، لدعم الشراكة وتعزيز التكامل بين القطاع العام والخاص لتوفير فرص استثمارية أمام المهتمين من القطاع الخاص، مع الحفاظ على المعايير التخطيطية والتوجهات التنموية للمدن واحتياجاتها، وتوافر العقارات البلدية المناسبة لمثل هذا النوع من الأنشطة.يذكر أن شركة (شل) أكبر شركة مشغلة لمحطات الوقود وخدمات السيارات في العالم، حيث تقوم بتشغيل أكثر من 46 ألف محطة في 80 دولة، وهي الشريك التقني والراعي الرئيس لفريق (فيراري) – فورميلا 1، وسوف تنقل شركة (شل) للمملكة أحدث الخبرات التقنية لتقديم أفضل الخدمات بأعلى المستويات العالمية.// انتهى //20:51ت م0185