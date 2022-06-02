الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسيفتتح المنتخب الوطني تحت 23 عامًا غدًا الجمعة مبارياته ضمن منافسات المجموعة "الرابعة" من بطولة كأس آسيا 2022 في أوزبكستان.ويلاقي "الأخضر" منتخب طاجيكستان عند السادسة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب نادي لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند.على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب الوطني مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب معهد السكك الحديدية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.من جهته أوضح المدير الفني للمنتخب الوطني سعد الشهري في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم ، أن مجموعة "الأخضر" في كأس آسيا ليست بالسهلة فنيًا، مبينًا أنهم يطمحون لفرض شخصية المنتخب السعودي بدءًا من المباراة الأولى أمام منتخب طاجيكستان.وأكد استعدادهم للبطولة من كافة النواحي، ولديهم هدف واضح وهو العودة إلى المملكة بالذهب، بعد أن حقق الوصافة في النسخة الماضية للبطولة، مبيناً أنه لا توجد مجموعة ضعيفة في كأس آسيا، وتحديدًا مجموعة "الأخضر" التي تضم منتخبات مميزة فنيًا، مشيرًا إلى أن الـ 16 فريقًا جميعهم جاهزون وتركيزهم على تحقيق أهدافهم عالٍ جدًا.في حين أشاد قائد المنتخب سعود عبدالحميد خلال المؤتمر الصحفي، بالتفاهم الجيد بينه وبين زملائه اللاعبين، مبينًا أنهم يعرفون بعضهم جيدًا على الصعيد الفني من واقع لعبهم سويًا في استحقاقات عديدة، مؤكداً الرغبة والدافع الكبير لتقديم مستوى مشرّف يليق باسم المملكة من خلال تحقيق اللقب .// انتهى //21:04ت م0186