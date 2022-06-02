جدة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسعزز موسم جدة من إسهام المرأة السعودية في إنجاح فعالياته بمختلف مهامهن الإدارية والميدانية والتشغيلية والدعم اللوجستي وغيرها، بهدف تقديم أرقى الخدمات لزوار الموسم، وإبراز قدرات الشابات السعوديات وتطوير مهاراتهن، إضافة لفتح المجال أمام الشريحة الأخرى منهن لتسويق منتجاتهن، وتطوير قدراتهن في منافذ البيع والمتاجر التي خصصت لهن في مناطق الموسم.ويرى الزائر لمناطق فعاليات الموسم المرأة السعودية العاملة في كل مكان تبرهن على قدرتها، وتجسد حضورها المشرف في ميادين العمل، وتقدم صورة مميزة للمرأة السعودية المتسلحة بالعلم والمعرفة والقادرة على وضع بصمتها في كل مجال والمشاركة في صنع قصة نجاح لموسم جدة.وجسد الموسم شراكته مع القطاعات الحكومية المختلفة لدعم صناعة الترفيه، وإشراك أبناء الوطن في هذه الصناعة الجاذبة، وتبني المشاركات والمبادرات المهنية التي تصقل مواهب وقدرات المرأة السعودية على الإبداع؛ حيث مثل معرض "بساط الريح" الذي يأتي ضمن فعاليات موسم جدة نافذة ثقافية وفنية تبرز تراث المملكة ومعالمها والمواهب الفنية التي يجسدها بنات الوطن بأعمالهن ومواهبهن المتعددة.ويعد هذا المعرض من أبرز المنصات التسويقية على مستوى الشرق الأوسط بمشاركة 150 عارضاً من جنسيات مختلفة، يقدمون أحدث المنتجات والتصاميم العصرية لعالم الأزياء والمجوهرات والأثاث، ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال بأنامل المصممات السعوديات والمواهب السعودية، ويعمل المعرض على توجيه جهود رواد الأعمال من الشباب والشابات، ودعم العلامات التجارية المميزة، وتعزيز طاقاتهم الإنتاجية، وتوفير فرص للوصول للجمهور، وبناء علاقات مع التجار والمستثمرين.// انتهى //21:29ت م0188