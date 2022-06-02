الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة اليوم, حفل سفارة جمهورية إيطاليا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها, وذلك بمقر السفارة بحي السفارات في الرياض.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانتوني وعدد من منسوبي السفارة.حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //21:29ت م0189