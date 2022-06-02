المنامة 3 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 2 يونيو 2022 م واسرحبت البحرين بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديد فترة الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.وثمنت وزارة الخارجية البحرينية جهود المبعوث الخاص للأمين العام، وتجاوب قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية والأطراف اليمنية مع مساعيه في تمديد الهدنة، التي تأتي في سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة في مارس 2021م لإنهاء الأزمة اليمنية عبر تسوية سلمية شاملة.وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة في إنهاء الحرب ودعم التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام في ربوع اليمن ، ويلبي تطلعات شعبه في التنمية والازدهار.//انتهى//21:42ت م0191