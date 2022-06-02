جدة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واستفقد قائد قوات الجوازات للحج اللواء الدكتور صالح المربع صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وجوازات ميناء جدة الإسلامي، للوقوف على استعدادات موسم حج 1443هـ .وشملت الجولة الاطلاع على منصات الجوازات، والتجهيزات التقنية المستخدمة لإنهاء إجراءات استقبال ضيوف بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لراحة وخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى مغادرتهم.// انتهى //21:52ت م0192