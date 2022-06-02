عمّان 3 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 2 يونيو 2022 م واسرحّبت الحكومة الأردنية اليوم بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ تجديد الهدنة السارية في اليمن لمدة شهرين إضافيين.وجدّدت وزارة الخارجية الأردنية تأكيد استمرار الأردن في دعم الجهود والمساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لحلّ الأزمة اليمنية.وأعربت عن أملها في أن يسهم الإعلان عن تجديد الهدنة في تهيئة الظروف، وصولاً إلى حلٍ سياسيٍ ينهي الأزمة في اليمن، ويُعيد له أمنه واستقراره، ويرفع المعاناة عن شعبه، ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام.//انتهى//22:32ت م0195