الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واستعاقد الاتحاد السعودي لكرة السلة مع المدرب المصري محمد منير الكرداني لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة لمدة ثلاث أشهر، يقود خلالها المنتخب في تصفيات كأس العالم خلال شهري يوليو و أغسطس ونهائيات كأس آسيا والتي ستقام بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي أن التعاقد مع المدرب الكرداني جاء بعد المفاضلة بينه وبين عدد من المدربين، ولكن تواجده كمدرب في الدوري السعودي للموسم الماضي ونجاحاته فنياً، ومعرفته لإمكانات اللاعبين السعوديين كان له الدور الرئيس لاختياره، خصوصاً أن مرحلة الإعداد قصيرة، ولا تحتمل وجود مدرب لا يعرف إمكانات اللاعبين الحاليين عن قرب.يذكر أن المدرب محمد الكرداني سبق أن درب نادي الاتحاد السعودي بالموسم الماضي ومن قبله نادي الجزيرة المصري والذي حقق معه عدداً من البطولات، منها بطولة الدوري المصري والكأس والسوبر، كما درب منتخب مصر تحت 18 عاماً، وحقق معه المركز الثالث ببطولة القارة الأفريقية.// انتهى //22:35ت م0196