الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واأعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن فوز شركة إنتل المتخصصة في المعالجات الرقمية العالمية برعاية الدوري السعودي الإلكتروني.وتأتي الرعاية حرصاً من الاتحاد على تقديم الأفضل لمجتمع الرياضات الإلكترونية في المملكة، بوصفه أكبر دوري مختص للرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط، إذ يقام لستة رياضات إلكترونية مختلفة وبنظام نسختين خلال العام الواحد، فيما تشهد نهاية العام تنظيم دوري أبطال الدوري السعودي الإلكتروني لتحديد بطل العام في كل رياضة إلكترونية.وأوضح مدير التواصل والتسويق والشراكات بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عمر بترجي أن الاتحاد يقوم بتنظيم منافسات تثري مجتمع الرياضات الإلكترونية كالدوري السعودي الإلكتروني، لتكون بمثابة الركائز لقطاع الرياضات الإلكترونية في السنوات القادمة ومثل هذه البطولات هي عهدنا الذي نعهد به لمجتمع الرياضات الإلكترونية، مؤكداً أن الهدف من الرعاية كان للتطور بتسخير جهود الطرفين في الاتحاد والشركة لتقديم المنفعة للاعبين والمجتمع والقطاع الرياضي.من جانبه بين المدير الإقليمي للمستهلك في شركة إنتل أن الشراكة بين الاتحاد وإنتل ستسهم بتمكين الفرق السعودية من المنافسة في كبرى محافل الرياضات الإلكترونية الدولية، لاسيما وأن المملكة من أكبر دول الشرق الأوسط التي تنمو فيها الرياضات الإلكترونية بصورة لافتة، ويطمح المعنيون بهذه الرياضات فيها للنهوض بها وتطويرها بشكلٍ سريع.// انتهى //22:39ت م0199