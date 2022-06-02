سياسي / الرئيس الأمريكي يلتقي بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي
الخميس 1443/11/3 هـ الموافق 2022/06/02 م واس
واشنطن 3 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 2 يونيو 2022 م واس
التقى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن اليوم في البيت الأبيض بالأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ.
وناقش الجانبان التحضير لقمة الناتو القادمة المزمع عقدها في مدريد يومي 29 و 30 يونيو، إلى جانب بحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على الأمن عبر الأطلسي ، كما بحثا ضمان تزويد الناتو بالموارد المناسبة لمواجهة مجموعة واسعة من التحديات بما في ذلك الإنترنت وتغير المناخ.
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