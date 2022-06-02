واشنطن 3 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 2 يونيو 2022 م واسالتقى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن اليوم في البيت الأبيض بالأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ.وناقش الجانبان التحضير لقمة الناتو القادمة المزمع عقدها في مدريد يومي 29 و 30 يونيو، إلى جانب بحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على الأمن عبر الأطلسي ، كما بحثا ضمان تزويد الناتو بالموارد المناسبة لمواجهة مجموعة واسعة من التحديات بما في ذلك الإنترنت وتغير المناخ.//انتهى//22:40ت م0200