شرم الشيخ 3 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 2 يونيو 2022 م واسواصلت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أعمالها لليوم الثاني على التوالي، بعقد مجموعة من الجلسات.وناقشت جلسة "الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27: التحول إلى الاقتصاد الأخضر"، التحديات وأفضل الممارسات والخطوات لتنفيذ الالتزامات الواردة في ميثاق جلاسكو للمناخ والإعلانات والتعهدات ذات الصلة لقطاعات الانبعاثات الرئيسة، وكيف يمكن لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين تسريع مواءمة تدفقات التمويل من جميع المصادر؛ لتحقيق أهداف اتفاق باريس في سياق احتياجات الدول النامية.وتناولت جلسة "الأنماط المختلفة لتمويل مشاريع القطاع الخاص"، عدداً من الموضوعات، منها الإجارة والمشاركة والصكوك في الاقتصادات الإسلامية المتقدمة لتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنجاح.//انتهى//22:43ت م0201