عمّان 3 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 2 يونيو 2022 م واسعَقَدَ وزراءُ صناعة وتجارة الأردن والإمارات ومصر اليوم اجتماعاً - عبر الاتصال المرئي -لبحث الخطوات اللازمة لتفعيل الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول الثلاث،بمشاركة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، ووزير الصناعات المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، ووزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع.وبحث الوزراء عدداً من الموضوعات الخاصة بالشراكة وآليات تنفيذها في ضوء الاتفاق الذي تم بين البلدان الثلاثة،والعمل على تسريع الإجراءات بناء على الأولويات التي تضمنتها الشراكة.وأوضَحَت وزارةُ الصناعة والتجارة والتموين الأردنية -في بيان- أنه تم مناقشة إجراءات حوكمة هذه الشراكة وآليات عملها والاتفاق على مهام اللجنة العليا واللجنة التنفيذية المنبثقة عنها وتحديد المجموعات القطاعية وإناطة اللجنة التنفيذية بوكلاء وزارات الصناعة في البلدان الثلاثة لوضع الأسس وخطط العمل الخاصة بمجموعات عمل القطاعات للمجالات الخمسة التي تعنى بها المبادرة على المدى القصير وهي؛الزراعة والغذاء والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والكيماويات والبلاستيك.وأكدُ الوزراءُ حرصَهم على تسريع إجراءات تنفيذ الشراكة بما يخدم مصالح البلدان الثلاثة ويسهم بتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها والإيعاز للجنة التنفيذية للاجتماع خلال الأسبوع القادم لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة وآلية إدماج وتشبيك القطاع الخاص في البلدان الثلاثة فيما بينها في المجالات التي تم تحديدها لدى إطلاق الشراكة.//انتهى//23:05ت م0204