الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسشَارَكَتْ شركةُ "سابك للمغذيات الزراعية" راعياً من فئة النخبة في مؤتمر الاتحاد العالمي للأسمدة الذي أُقيم في فيينا، خلال المدة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022م,إذْ شَكَّلَ المؤتمرُ فرصةً مهمةً أتاحت للشركة التفاعل مع أطراف قطاع الزراعة العالميين, واستعراض إستراتيجيتها الجديدة للتحول، وتأكيد التزامها العمل على دعم مجتمع الأسمدة العالمي، ومواجهة أهم التحديات لتحقيق مستقبل مستدام.وأكد الرئيس التنفيذي لـ "سابك للمغذيات الزراعية" المهندس عبدالرحمن شمس الدين، التزام الشركة القوي بدعم الزبائن،والحفاظ على نهجها الثابت كونها مزوداً موثوقاً للحلول المستدامة والمبتكرة, موضحًا أن الشركة تمتلك الإمكانات اللازمة لتحقيق النمو المتسارع والمستدام، وتتجه نحو تعزيز مكانتها كشركة رائدة محلياً وعالمياً في صناعة المغذيات الزراعية.وأضاف شمس الدين أن "سابك" قد بدأت في 2020م بضم جميع أصولها في مجال المغذيات الزراعية تحت مظلة واحدة، حيث قامت بدمج جميع الأسهم والأصول ذات الصلة في شركة جديدة وهي "سابك للمغذيات الزراعية", مؤكدًا أن الشركة تدرك تماماً التحديات المتوقعة في أثناء مرحلة التحول إلى شركة متخصصة بالمغذيات الزراعية بشكل كامل، وستسعى إلى تسريع نمو أعمالها لتكون الشركة رائدة عالميًّا في قطاع المغذيات الزراعية عبر سلسلة القيمة، وزيادة القيمة للأطراف ذات العلاقة".وأشار إلى أن الشركة ستعزز باقة عروضها للزبائن من خلال إضافة خدمات المنتجات المُركبة، والخدمات اللوجستية والاستشارية لضمان نجاحها في تقديم الأسمدة والمنتجات الخاصة بالمحاصيل بصورة أكثر كفاءة, مستندة في مسيرتها إلى التراث الطويل والأساس القوي لعلامة "سابك" التجارية المعروفة عالميًّا كرمز للتميز.وأفاد أن التحديات العالمية الحالية المتعلقة بإمدادات المغذيات الزراعية والأمن الغذائي تتطلب أقصى مستويات التعاون وبذل الجهود الموحدة عبر سلسلة القيمة بأكملها, والحرص على الإسهام في الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز مستقبل مستدام للمغذيات الزراعية عبر مختلف الاتحادات والمنصات التعاونية، بما في ذلك الاتحاد العالمي للأسمدة.ويُعد مؤتمر الاتحاد العالمي للأسمدة الحدث الرئيس الذي يجمع الأطراف الرئيسة الفاعلة عالمياً في مجال الأسمدة للتعرف إلى أحدث التطورات في هذه الصناعة, وقد انعقد مؤتمر هذا العام تحت عنوان "استعراض مخاطر السوق سعيا لتحقيق الاستدامة"، حيث قدم رؤى ثاقبة بشأن التحديات المنهجية قصيرة وطويلة الأجل التي تواجهها صناعة الأسمدة وإستراتيجيات إيجاد الفرص وبناء القيمة للمستثمرين والمجتمع.يذكر أن المؤتمر يفتح أبوابه للمشاركين من أعضاء الاتحاد العالمي للأسمدة وغير الأعضاء، من جميع قطاعات سلسلة القيمة الزراعية.// انتهى //23:10ت م0205