سياسي / البحرين تدينُ الهجوم الإرهابي ضد دورية أردنية لحفظ السلام في مالي
الخميس 1443/11/3 هـ الموافق 2022/06/02 م واس
المنامة 3 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 2 يونيو 2022 م واس
دانت البحرين بشدة الهجوم الإرهابي المسلح الذي تعرضت له اليوم إحدى دوريات قوة الانتشار السريع من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وأسفر عن مقتل جندي أردني وإصابة اثنين آخرين.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص تعازيها ومواساتها للأردن وشعبه، ولذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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23:13ت م
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