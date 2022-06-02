المنامة 3 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 2 يونيو 2022 م واسدانت البحرين بشدة الهجوم الإرهابي المسلح الذي تعرضت له اليوم إحدى دوريات قوة الانتشار السريع من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وأسفر عن مقتل جندي أردني وإصابة اثنين آخرين.وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص تعازيها ومواساتها للأردن وشعبه، ولذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.//انتهى//23:13ت م0206