واشنطن 3 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 2 يونيو 2022 م واسرصدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية 19 إصابةً بجدري القردة في عشر ولايات أمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت في نشرتها الصحية عبر موقعها اليوم أن الحالات المسجلة التي رصدت في ولايات جورجيا، وكاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وماساتشوسيتس، ونيويورك، وبنسلفانيا، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.//انتهى//23:15ت م0207