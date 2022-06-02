نيويورك 3 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 2 يونيو 2022 م واسسجَّلَت مؤشراتُ سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 435.38 نقطة، بما يعادل 1.33%, عند 33248.61 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 322.44 نقطة أو 2.69%, ليغلق عند 12316.90 نقطة.وزاد مؤشرُ ستاندرد آند بورز 500 القياسي 75.62 نقطة أو 1.84%, ليغلق عند 4176.85 نقطة.//انتهى//23:27ت م0209