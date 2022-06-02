جدة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واساستقبلت "جدة بيير" اليوم وفداً من مندوبي وسائل الإعلام المختلفة من صحف وقنوات وإذاعات، ضمن الجولات التعريفية التي ينظمها موسم جدة لمناطق الفعاليات في إطار الشراكة الفاعلة بين إدارة الموسم ووسائل الإعلام.وبدأَ الوفدُ الاعلامي جولتَه بزيارة منطقة الحديقة الملونة، ثم تجول في منطقة الفعاليات الاستعراضية، ومنطقة أدرينالاند، وإطلع خلالها على ماتوفره منطقة الألعاب من خدمات وفعاليات ترفيهية متنوعة ومنها 14 لعبة من ألعاب الصخب وألعاب "رولركوستر"‏ كما شاهد عدداً من العروض.وزارَ الوفدُ كذلك الجزيرة المهجورة ومنطقة المطاعم المطلة على البحر الأحمر،واختتم الوفد الجولة بتناول وجبة العشاء في موقع الفعالية.وتأتي الزيارة في إطار الجولات التعريفية التي ينظمها الموسم للإعلاميين ولمنسوبي القطاعات الأخرى؛بهدف إطلاعهم على مقومات مناطق فعاليات الموسم والخدمات التي توفرها للزوار وتنوع الفعاليات والعروض فيها.وتعد جدة بير أكبر ملاهٍ ترفيهية على شاطئ البحر الأحمر، وتضم أكثر من 39 لعبةً متنوعةً ومجموعة من الأنشطة والفعاليات، كما توفر مجموعة من المطاعم المطلة على البحر الأحمر ولعشاق المغامرات تتيح تجربة الجزيرة المهجورة بطابع حماسي للجمهور ، كما تتيح جدة بير للزوار اللعب مع الشخصيات والغناء معهم ضمن العروض الاستعراضية والحركية، وخصصت المنطقة 26 لعبةً ترفيهيةً للأطفال، و 34 لعبةً للمهارات، والعديد من العروض الحية،والشخصيات الكرتونية.// انتهى //23:53ت م0210