الرياض 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسواصلَ المنتخبُ السعودي أمس تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا مدينة أليكانتي الإسبانية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.وسيخوضُ "الأخضر" خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو.ميدانيًا، أجرى اللاعبون حصتهم التدريبية على "ملعب منتجع لافينكا" تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء،ثم تمرين التمرير والاستلام، بعدها أجريت تقسيمة على منتصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.على صعيد متصل، شارك اللاعب علي البليهي في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الوعكة صحية، فيما واصل الثنائي "سالم الدوسري،وعبدالرحمن العبود" تدريباتهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.// انتهى //01:17ت م0002