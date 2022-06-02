الرباط 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسانطلقت بالعاصمة المغربية الرباط أمس ، فعالياتُ الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب،التي ستستمر إلى 12 من شهر يونيو الحالي، بمشاركة 712 عارضاً يمثلون 55 بلداً من مختلف القارات، إضافة إلى دور نشر أخرى من 19 دولة، فضلاً عن مشاركة عدة مؤسسات ثقافية وازنة وملحقيات ثقافية، ومن ضمنها الملحقية الثقافية السعودية بالرباط.حضر حفل الافتتاح شخصيات وزارية مغربية، وسفراء دول معتمدين لدى المملكة المغربية، ضمنهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب عبدالله بن سعد الغريري، ونخبة من الكتاب والمفكرين والمثقفين.وجرى تخصيص الآداب الأفريقية كضيف شرف للدورة تماشياً مع اختيار الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية، وعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022م.ويشتمل برنامج الدورة على 135 فعاليةً موزعةً على تقديم جديد الإصدارات الفكرية والأدبية والعلمية والترجمة، وندوات حوارية حول واقع الكتابة، ووضعية صناعة الكتاب وفرص النشر، وقراءات شعرية، وتوقيع إصدارات جديدة، وتكريم ثلة من الفائزين بجوائز وطنية وعالمية، وسهرات موسيقية، فضلاً عن فضاء مخصص للأطفال وذوي الإعاقة.// انتهى //01:18ت م0003