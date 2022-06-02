الرياض 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسوقَّع الاتحادُ السعودي للكاراتيه مذكرةَ تفاهمٍ مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، بحضور رئيس الاتحاد الدكتور مشرف الشهري، ورئيس الجامعة الدكتور أسامة جنادي.وتهدف الاتفاقيةُ إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في المجال الرياضي، ونشر لعبة الكاراتيه وجذب جيل جديد لها من الطلاب والطالبات والمستفيدين من منشآت النادي الرياضي بالجامعة، وذلك من خلال إقامة أنشطة وبطولات في لعبة الكاراتيه، و دعم المراكز والأكاديميات التدريبية للعبة التابعة للجامعة، وذلك عبر تقديم الاستشارات الفنية والتدريبية.وأكدَ رئيسُ الاتحاد السعودي للكاراتيه ، أن هذه الشراكة تعد نوعية للاتحاد، كونها تسعى لتدريب المدربات والإشراف على الدورات التدريبية المقدمة للطلاب والطالبات، وعمل ورش عمل مشتركة بما يخدم اللعبة ويطوّرها حسب الإمكانات المتاحة للجامعة، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الكبير المتوقع من هذه الاتفاقية التي تدعم التوجه والإستراتيجية العامة للاتحاد، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة في المملكة .// انتهى //01:24ت م0004