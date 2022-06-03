المدينة المنورة 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية ، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا في الأمواج وتدنيا في مدى الرؤية على محافظات ينبع والرايس وينبع النخل ، مشيرا إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //02:00ت م0005