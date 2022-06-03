بريدة 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واستمكن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة من إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات على أثر معاناته من ورم حميد في عظمة الساق اليمنى وذلك بالتعاون مع قسم جراحة العظام وقسم التخدير بالمستشفى.وتبين وجود ورم وذلك بعد عمل التحاليل اللازمة والأشعة للطفل ليقرر الفريق الطبي تنويمه ليتم إجراء الأشعة التداخلية له، ثم قام الطبيب المختص بالأشعة بتخدير أعصاب الطرف السفلي بتوجيه الأشعة التلفزيونية "السونار" قبل قيامه بالتخدير الواعي العميق للمريض، بعدها تم حرق الورم بجهاز الكي بالتردد الحراري ومادة الكحول المركزة عن طريق إبرة رفيعة حجمها أقل من 3 مل وفي وقت وجيز، حيث تعافى المريض وتم إخراجه من المستشفى ولله الحمد بدون وجود آلام أو مضاعفات.// انتهى //05:00ت م0010