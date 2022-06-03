إسلام آباد 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رفع الحكومة الباكستانية أسعار الوقود في البلاد للمرة الثانية خلال أسبوع للسيطرة على العجز، والامتثال لشروط صندوق النقد الدولي تمهيدا لحصول باكستان على شريحة جديدة من برنامج الدعم المالي الذي خصصه الصندوق لها.وأخبرت عن اتفاق باكستان وتركيا على تعزيز تعاونها الثنائي في المجال الطبي لمخاطبة التحديات الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب تطوير اللقاحات.وأشارت إلى تخفيض "وكالة موديز" المتخصصة في التصنيف الائتماني توقعات باكستان من مستقرة إلى سلبية، ومع ذلك فقد أكدت التصنيف "B3" للمصدر طويل الأجل بالعملات المحلية والأجنبية والدين غير المضمون.وتناولت أنباء انتقال ظاهرة حرائق الغابات إلى أفغانستان المجاورة، بعد أن ظهرت في مناطق مختلفة من باكستان.وأوردت صحف باكستان إعلان منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثلثي سكان العالم ربما لديهم مستويات كبيرة من الأجسام المضادة لمرض كوفيد - 19، مما يعني أنهم أصيبوا بالمرض أو تم تلقيحهم.// انتهى //06:00ت م0011