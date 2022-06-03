اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1443/11/4 هـ الموافق 2022/06/03 م واس
طوكيو 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 35ر299 نقطة أو ما يعادل 09ر1% ليصل إلى 23ر27713 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 28ر5 نقطة، أو27ر0% ، ليصل إلى 67ر1931 نقطة.
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