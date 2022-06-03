ينبع 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسشاركت إدارة تعليم ينبع في ورش العمل التخصصية لمشروع التطوير المهني القائم على المدرسة "بحث الدرس" الذي نفذتهُ وزارة التعليم افتراضياً عن بُعد، انطلاقا من توجهات الوزارة نحو استدامة التطوير المهني للمعلمين .حيث قدم فريق بحث الدرس بقيادة الميسرة أسماء صالح الشريف، عرض الدرس المبحوث للمرحلة المتوسطة بعنوان : ( الخريطة الطبوغرافية ) فيما شارك فريق بحث الدرس بقيادة الميسرة رنا عيد الرفاعي، بعرض الدرس المبحوث للمرحلة المتوسطة ( الوظيفة النحوية / المفعول المطلق ).وأوضحت منسقة المشروع بتعليم ينبع غالية الجهني أن مشروع التطوير المهني القائم على المدرسة ( بحث الدرس ) هو أحد المشاريع التي تنفذها وزارة التعليم ويشرف عليها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بهدف تحقيق التعلم المهني المستدام وتحسين مخرجات التعلم.وأشارت الجهني إلى أن المشروع يسعى إلى توطين التطوير المهني للمعلمين داخل المدرسة من خلال عمل المعلمين ضمن فرق تخصصية تسمى ( فرق بحث الدرس ) حيث يمارسون ويجربون أفكارهم ويتبادلون خبراتهم معا من أجل تحسين التدريس ورفع مستوى تعلم الطلاب .// انتهى //07:38ت م0015