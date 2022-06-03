الرياض 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسأقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض ممثلةً بالمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية بحوطة بني تميم برنامج "رحلة البحث عن عمل" ولمدة يوم واحد، بواقع 4 ساعات تدريبية في الفترة المسائية، حيث يستهدف البرنامج المتوقع تخرجهم من متدربي ومتدربات الكليات التقنية وفروع الكليات والمعاهد على مستوى منطقة الرياض .وتناول البرنامج عدداً من المحاور تتلخص في تحديد المسار المهني، وكتابة السيرة الذاتية، والمقابلات الشخصية (التغلب على التوتر في المقابلات الشخصية، النصائح التي يجب العمل بها قبل المقابلات الشخصية، الاسئلة الاكثر شيوعاً في المقابلات الشخصية), إضافة إلى التسويق الشخصي ( المهني )، والطرق الجديدة في البحث عن عمل.// انتهى //08:39ت م0016