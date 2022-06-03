رام الله 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم مشيرةً إلى ارتقاء شهيدان في رام الله وبيت لحم، وفجر الاحتلال منزل في يعبد، واعتقل 4 مواطنين بينهم أسيران محرران، فيما أقدم مستوطنون على اقتحام الأقصى.ولفتت الصحف النظر إلى لمطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.ونشرت إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، القوانين والتشريعات العنصرية التي تقدم عليها حكومة الاحتلال من منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، كذلك تمديد صلاحية القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية.// انتهى //08:39ت م0017