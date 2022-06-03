الرباط 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إعلان المصالح الصحية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة في البلاد وافدة من إحدى الدول الأوروبية وتخضع لمراقبة دقيقة من طرف السلطات الصحية.وتطرقت إلى انطلاق فعاليات الدورة 27 للمعرض الدولي للكتاب الذي تستضيفه الرباط تزامنا مع اختيارها عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022.واهتمت صحف الجمعة بالبيان الختامي الصادر عن أعمال الدورة ال152 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت بالرياض، مبرزة دعوة المجلس إلى مزيد من الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، ودعم المجلس للجهود الأممية والأمريكية للتوصل الى حل سياسي للأزمة في اليمن.وأبرزت صحف الرباط إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارا بإعفاء 57 قاضيا أثبتت الأبحاث تورطهم في الفساد والتستر على قضايا إرهابية.وأخبرت الصحف عن مقتل أحد عناصر قوة حفظ السلام الأممية بمالي، وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم على موكب لهم في كيدال شمال البلاد.وتناقلت صحف المغرب، إعلان منظمة الصحة العالمية عن رصد 550 إصابة مؤكدة إلى حد الآن بجدري القردة في 30 دولة.// انتهى //11:38ت م0020