أبها 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون عوالق ترابية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٦ مساءً.// انتهى //11:38ت م0021