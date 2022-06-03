تونس 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على المشهد السياسي في تونس وتشديد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، على ضرورة الإعداد الجيد للاستفتاء، وتيسير التسجيل الآلي للمواطنين .وتناولت العلاقات التونسية اليابانية في ضوء زيارة وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي الحالية إلى اليابان ومحادثات مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تاناكا أكيهيكو، وكذلك مع كبار قادة اتحاد الأعمال ورؤساء المؤسسات اليابانية تناولت علاقات التعاون بين تونس واليابان وسبل دعمها وتطويرها .وأوردت إعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، عن تسجيل حالة إصابة واردة بمرض جدري القرود، من إحدى الدول الأوروبية وأن حالة المصاب مستقرة.// انتهى //11:39ت م0022