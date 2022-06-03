وادي الدواسر 4 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 3 يونيو 2022م واسبدأ مزارعو النخيل في محافظة وادي الدواسر، عملية تغطية عذوق النخيل بالأكياس البلاستيكية والتي تبدأ عادة عند بدء مرحلة التلوين، بهدف حماية الثمار من العوامل التي قد تؤثر سلباً على كمية وجودة المحصول ومنها الظروف المناخية كالأمطار، والآفات، والطيور.وأوضح المزارع مبارك الخناجرة أنهم يعمدون إلى وضع تلك الأكياس المخرمة بشكل صغير جداً حماية لها من الطيور وضمانا ً لعدم سقوط ثمارها، مشيرا إلى أن تلك الأكياس تبقى حتى وقت جني التمور ، كما نصح بتجنب تكديس الثمار فوق بعضها البعض وأنه يستحسن في هذه الحالة وضع كل عذق منفردا حتى تحافظ حبة الرطب على استدارتها بالكامل.من جانبه أشار الفني الزراعي عبدالرحمن السويس، إلى ثلاثة أنواع من الاكياس وهي ذات اللون الأسود والذي تستخدم لزيادة نسبة الظل حتى يصبح لون التمرة أكثر سواداً ومنها ثمرة نخلة الكليفخي، واللون الأبيض الشفاف والذي يستخدمه المزارعون عند الحاجة إلى زيادة الظل حتى يبقى لون الثمرة فاتحاً ويستخدم لتغطية ثمرة نخلة الصقعي، واللون الأخضر وهو الشائع بالمحافظة والذي يستخدم عادة في الأماكن الحارة ، كما يعمل على الإسراع في عملية نضج الأصناف التي قد تتأخر إلى أواخر فصل الصيف.وأفاد المزارع تركي الدوسري، إلى أنه لايحرص على تغطية العذوق قبل بدء مرحلة التلوين، كون بعض الأصناف لازالت فيما قبل تلك المرحلة قابلة للإصابة ببعض الأضرار الفسيولوجية مثل: الذئب الأسود، أو الطرف الأسود، أو الوشم، أو التشطيب خاصة عند استخدام أنواع أغطية تعمل على زيادة الرطوبة المحيطة بالثمار.// انتهى //11:40ت م0024