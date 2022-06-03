الخرطوم 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسأولت الصحف السودانية الصادرة اليوم، اهتماما بلقاء وزيرَا الخارجية والعدل السودانيان بالخبير المعين لحالة حقوق الإنسان في السودان الذى يزور الخرطوم حاليا.واستعرض اللقاء جهود الحكومة في تعزيز حالة حقوق الإنسان في السودان، مشيراً إلى رفع حالة الطوارئ التي فُرِضت بعد 25 أكتوبر، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقليين كافة.وأبرزت ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، بإعلان تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين.ونقلت صحف الجمعة عن الأمم المتحدة بأن رفع حالة الطوارئ في السودان خطوة مهمة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء محادثات مباشرة بين الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.وأخبرت عن تسلم السودان أمس دعوة من الحكومة الصينية للمشاركة في مؤتمر السلام في القرن الأفريقي المزمع عقده خلال الفترة 20-21 يونيو الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.// انتهى //12:27ت م0026