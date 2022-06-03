القاهرة 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باستكمال أعمال شبكة المترو بالتوازي مع مشروعات القطار الكهربائي السريع والخفيف ومشروع المونوريل.وتناولت الصحف تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي عن حرص الحكومة المصرية على التواصل المباشر مع المستثمرين وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم في ظل ترحيب مصر بالاستثمارات الأجنبية.ونقلت إشادة رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، بتوسعة قناة السويس التي عززت موقع مصر التجاري والاستثماري على مستوى العالم وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في شرم الشيخ.وفي الشأن الفلسطيني اهتمت الصحف بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني، واستهداف الإعلاميين، مشيرة إلى استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات شهدتها الضفة الغربية.وفي متفرقات أخرى أشارت الصحف إلى إعلان المبعوث الدولي إلى اليمن هانس جروندبرج أمس عن تمديد الهدنة الحالية في اليمن لشهرين إضافيين وذلك قبل ساعات من انتهائها، وصدور مرسوم رئاسي تونسي بإعفاء 57 قاضيًا من مناصبهم.// انتهى //12:39ت م0027